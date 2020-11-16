Ümit Özdağ eşi Burçin Özdağ kimdir ne iş yapıyor?

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden biri olan ve İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi. Bu haberin ardından birçok vatandaş Ümit Özdağ neden ihraç edildi ve Ümit Özdağ kimdir, aslen nereli eşi Burçin Özdağ ve çocukları kim araştırması yaptı.

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Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi ve Türkiye'nin gündemine oturdu. FETÖ iddiaları nedeniyle disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi. Bu haberin ardından Ümit Özdağ kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. İyi Parti İstanbul Milletvekili olan Ümit Özdağ Tokyo Japonya doğumlu ve 59 yaşında. Burçin Özdağ ile evli olan Ümit Özdağ'ın Alp Özdağ adında bir oğlu var.

Partiden ihraç açıklaması: Açıklamada, "İYİ Parti Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen; 'insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak' ve 'Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak', hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Ümit Özdağ kimdir: 3 Mart 1961 yılında dünyaya gelen Ümit Özdağ Japonya’nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar olan Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders vermiş ve 2001 yılında profesörlük unvanı almıştır. Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni, 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu.

Ümit Özdağ ve eşi Burçin Özdağ

Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. MHP’nin 19 Kasım 2006’da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı.

Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015’te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016’da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. MHP’den ihraç edilmesinden sonra Meral Akşener’in liderliğindeki İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı ve İYİ Parti’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.