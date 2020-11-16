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Hatay'dan tepki çekecek görüntüler! Parka giden çocuğa sigara verip o anları kaydettiler

İhlas Haber Ajansı

HATAY'da parka oyun oynamaya giden küçük çocuğa 3 şahıs tarafından alkol şişesi ve sigara verildi. Bununla da kalmayan şahıslar o anları sosyal medyada paylaştı. Durumu gören anne şahıslardan şikayetçi oldu.

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Olay, merkez ilçe Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Ö.Ş. Sanayi Parkında oyun oynadığı sırada yanına H.T. (15), S.İ. (15) ve N.İ. (17) isimli 3 şahıs yaklaştı. Şahıslar, küçük çocuğun eline içki ve sigara tutuşturarak o anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştı.

Daha sonra sosyal medyada videoyu gören anne N.Ş., şahıslardan şikayetçi oldu. Polis tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheli 'genç', emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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