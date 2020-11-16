İsmail Koncuk eşi Hacer Koncuk kimdir kaç çocuğu var?

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlık görevinden 2011 yılında istifa ederek İyi Parti'ye dahil olan ve Adana Milletvekili olarak Meclis' giren İsmail Koncuk görevinden istifa etti. Bu haberin ardından birçok kişi İsmail Koncuk neden istifa etti sorusunu araştırdı. Peki İsmail Koncuk kimdir, aslen nereli eşi Hacer Koncuk kimdir?

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İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un İYİ Parti'den istifa etmesi ile birlikte Koncuk hakkında merak edilenler araştırılmaya başladı. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk kimdir nereli, kaç yaşında ve eşi Hacer Koncuk kimdir?

İsmail Koncuk kimdir: İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 tarihinde doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Ceyhan da tamamladıktan sonra, 1980 yılında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda da okudu. Öğretmenliğe 1981 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde başladı. 1985 yılında Adana'ya atandı.

1992'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı. Merkez genel kurulunun 2002 yılındaki 1. Olağan Kongresinde Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda ise Genel Başkanlığa seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da güven tazeledi.

2011 yılı Nisan ayında yapılan Genel kurulda ise Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel başkanlığına seçildi. Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını beraber yürüttü. Mart 2018'de başkanlık görevlerinden istifa edip İYİ Parti'ye katıldı.İngilizce bilmektedir.