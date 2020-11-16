CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u Disiplin Kurulu'na sevk etti

CHP, İzmir'in Menemen ilçesiBelediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Başsavcılık, Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla fezleke hazırladı.

İhraç istemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

3 vekil şikayetleri inceledi

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Aksoy hakkındaki çok sayıda şikayeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkez'e bildirdiğini belirtti.

Genel Merkez'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir'."