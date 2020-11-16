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Sokağa çıkma yasağı mı geliyor! Bilim Kurulu olağanüstü toplandı

Son dakika gelişmesine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Gündemde böyle bir toplantı yoktu. Sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar gündemde...

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılıyor. 

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşülecek.

Bilim Kurulu'nun olağanüstü toplanması sokağa çıkma dahil bir dizi yasağı tekrar gündeme getirdi. Kurulun, hükümeti hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve vaka sayılarının tavan yaptığı başta İstanbul olmak üzere kritik illere seyahat yasağı dahil bir dizi öneride bulunması bekleniyor.

"Salgın yakında bir tsunamiye dönecek"
Bilim Kurulu üyeleri son dönemde artan vakalar nedeniyle acil kapanma önerileriyle kamuoyunun karşısına çıkıyorlardı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da bugün uzmanlar ve Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeler sonunda, "Salgın yakında bir tsunamiye dönecek" uyarısı yapmıştı.

Listede İstanbul ve Ankara dahil 34 şehir var
Bilindiği üzere koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte 65 yaş ve üzerindeki kişilere sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Listede İstanbul ve Ankara dahil 34 şehir var.

Koronavirüste son durum
Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Bugün 89 kişi yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 142 bin 496 testte, 3 bin 223 yeni koronavirüs hastası tespit edildi. Koronavirüs salgınında toplam can kaybı 11 bin 507'ye yükseldi. 

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