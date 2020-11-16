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Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı

Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek sevenlerini korkutmuştu. Ünlü isimden sevindiren haber geldi, bugün taburcu oldu.

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Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, önceki gün katıldığı bir televizyon programı sonrası kuliste fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapıldı.

Topaloğlu tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Topaloğlu "Birileri kalbimi kırdı. Siz kalp kırmayın" dedi.

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