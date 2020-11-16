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Antalya'da düğün için gün sayıyordu! Sokak ortasında öldürüldü

ANTALYA’da bir kişi, daha önce babasıyla kavga iddia edilen 5 kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Yaralılardan hayatını kaybeden kişinin pandemiden dolayı ertelediği düğününü yapmak için gün saydığı ortaya çıktı.

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Olay, 14 Kasım Cumartesi gecesi Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Süleyman H. İsimli şahıs, daha önce babasıyla kavga ettiği iddia edilen Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset ile karşılaştı. Burada Süleyman H. İle diğlerleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine Süleyman H., bıçakla Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı, kendisi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk ederken, yaralılardan

Refik Valiyev, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay sonrası araştırma başlatan polis, Süleyman H.'yi gözaltına alındı.
Öte yandan Lara’da turizm işiyle uğraşan Valiyev’in, evin tek oğlu olduğu, dünya evine girmek için düğün hazırlığı yaptığı ancak pandemiden dolayı düğün merasimini ertelediği öğrenildi.

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