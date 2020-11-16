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Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr Almanya'da aşiret savaşlarını durdurdu

Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr, Almanya'da yaşanan Çeçen ve Arap aileleri arasındaki aşiret savaşında araya girerek barışı sağladı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de iki gün arka arkaya meydana gelen Çeçen ve Arap aileleri arasındaki aşiret savaşında çok sayıda kişi ağır yaralandı. Ardından Çeçen aşiretin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan yakınlarını çağırarak, Arap aşiretine saldırma çağrısı Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr ve Alman polisini harekete geçirdi.

Olayı duyan Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr, iki aşiret arasında barışı sağlamak amacıyla hemen harekete geçti. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov ile de yakın dost olan dünya şampiyonu Mahmoud Charr, Michael Kuhr aracılığı ile Berlin polisi ile iletişime geçti ve yakın Türk dostu Ertunç K. ile birlikte Berlin’e hareket etti. Alman özel komando kuvvetleri (MEK) tarafından havaalanından alınan Mahmoud Charr, barış görüşmeleri için girişimlere başladığını belirterek, "İki Müslüman din kardeşi aşiretin birbirine girmesi beni çok üzdü. Olaya nasıl müdahale edebilirim diye düşünürken, değerli dostum Ertunç ile görüş alışverişi yaptık ve direk olarak olaya müdahale etmenin en doğru yol olduğu kanısına vardık. Berlin’de yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Her iki aşiretin önde gelenlerinin de bizleri kırmayarak barış çağrımıza olumlu yanıt vermeleri bu sorunun sona ermesini sağladı. Çok şükür ki, kardeş kanı akmasını önlemiş olduk" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Mahmoud, sosyal olaylara duyarlıdır"

Dünya şampiyonu Mahmoud Charr’ın basın danışmanı Vedat Alyaz, Türkiye aşığı olan sporcunun iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek dünya şampiyonluk kemerini kendisine hediye ettiğini vurgulayarak, "Mahmoud, sporcu kişiliğinin yanı sıra toplumsal olaylar karşısında da çok duyarlı bir sporcudur. Tıpkı rahmetli Muhammed Ali, gibi sosyal olaylar karşısında elinden gelen çabayı sarf ederek, sorunları çözmesiyle de bir dünya şampiyonudur" dedi.

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