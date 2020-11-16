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THY ve Pegasus hisselerinde aşı rallisi! THY’de yüzde 30, Pegasus’ta yüzde 50’yi buldu

Türk Hava Yolları (THY) hisselerinde bugünkü artış, Moderna’nın aşı açıklaması sonrası yüzde 5’i görürken Pegasus’ta ise yüzde 6’yı aştı. Son iki haftada değer kazancı THY’de yüzde 30’u, Pegasus’ta yüzde 50’yi buldu.

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9 Kasım’da Alman BioNTech ile Amerikan Pfizer şirketlerinin geliştirdiği aşının üçüncü faz klinik deneylerde hastalığın bulaşmasını yüzde 90 engellediğini açıklamalarının ardından bir olumlu haber de ABD’li Moderna firmasından geldi.

Moderna da geliştirdikleri aşının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu açıklayınca hisse senedi piyasalarında bir kez daha olumlu rüzgarlar esmeye başladı.

Salgında dünya genelinde ikinci dalgayla birlikte vaka sayılarındaki artıştan olumsuz etkilenebilen havacılık hisseleri, aşı haberlerinden en olumlu etkilenen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.

THY ve Pegasus değer kazanıyor

THY hisselerinde bugünkü artış, Moderna’nın açıklaması sonrası yüzde 5’i gördü. Pegasus’taki artış ise yüzde 6’yı aştı. Son iki haftada değer kazancı THY’de yüzde 30’u, Pegasus’ta yüzde 50’yi buldu.

Öte yandan, hisselerdeki değer değişimlerine yıl başından bu yana bakıldığında THY yüzde 16, Pegasus yüzde 30 ekside.

2020’nin ocak-eylül döneminde THY 5,2 milyar TL, Pegasus 1,2 milyar TL net zarar açıklamıştı.

Dünyada da yükselişte

Alman Lufthansa’nın hisselerindeki artış bugün yüzde 7’ye ulaştı, 6 Kasım’dan bu yana yüzde 30’a ulaştı. ABD’de hisse değeri artışı Delta Airlines’ta yüzde 6’yı, American Airlines’ta yüzde 4’ü aştı.

Havacılıkla birlikte aşı haberlerinden olumlu etkilenen iki sektör eğlence ve turizm.

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