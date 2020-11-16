Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin gelebileceği sinyalini verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Hastalığın yayılmasını önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını belirten Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağına dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan koronavirüs vakalarının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini belirten Bakan Koca, "Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı" dedi.

"Birçok ülke kapanma tedbirlerine yeniden başvurmaya başladı"

Bu süreçte hiçbir ülkenin koronavirüsten bağışık kalmasının mümkün olmadığını belirten Koca, "Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Vakalarda genel bir artış eğilimi var"

Bakan Koca, son dönemde Türkiye'de koronavirüs vakalarında genel bir artış eğiliminin olduğunu belirterek, "Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

"Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi için tavsiye kararı aldık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."