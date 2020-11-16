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UEFA'dan hakem Hüseyin Göçek'e milli maç görevi

Anadolu Ajansı

UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Kazakistan-Litvanya maçında görev verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak Kazakistan-Litvanya müsabakasında Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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