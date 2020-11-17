Ümit Özdağ İYİ Parti'nin ipini çekti! HDP ile görüşme oldu mu?

İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin anayasa için aynı masaya oturduğu söylemi siyaset kulislerini de karıştırdı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta inkar ettiği ama ortaya çıkan görüntülerle tekrar tartışılan bu iddialar yine muhalefetin karışmasına neden oldu.

Ümit Özdağ'ın ihracının ardından İsmail Koncuk ve ekibinin İYİ Parti'den istifasıyla devam eden süreç önümüzdeki günlerde de çok konuşulacağa benziyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık youtube kanalında yayınladığı videoyla bütün bu tartışmalara değinerek özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı ikilemi değerlendirdi.

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