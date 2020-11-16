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Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimize hakaret etmişti! Harekete geçildi

Youtube'da yayın yapan İbrahim Atabey isimli bir şahıs, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Skandal görüntülerin ardından emniyetten konuya ilişkin açıklama geldi.

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YouTube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey isimli aşağılık şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'e alçakça saldırdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtıp tükürerek yere attı. Büyük tepki çeken skandalın artından Emniyet harekete geçti.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında;

16 Kasım 2020 tarihinde YouTube  adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Firari olarak rusya'ya kaçtı
Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.

Soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtan ve İslam'a hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey’in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.

KAYNAK: HABER7

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