Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Kasım Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 417 bin 594, can kaybı 11 bin 601 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 16 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 151 bin 516 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 94 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 712 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 356 bin 375'e çıktı.

Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Ağır hasta sayımız 3610'a yükseldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020