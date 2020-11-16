Koronavirüs aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye BM'den davet

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesi'ne davet etti.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini 'içten tebrik ettiği' açıklamasında bulundu.

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.

BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.