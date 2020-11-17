Bill Gates maske takmayanları bakın kimlere benzetti

Maske takmanın en az kıyafet giymek kadar doğal bir şey olduğunun altını çizen Bill Gates ayrıca maske takmayanları nüdistlere benzetti.

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Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Rashida Jones'un podcast programının ilk konuğu olan Gates salgına karşı mücadelenin en etkin yolunun maske takmak olduğunun altını çizerek insanların bu kurala hala uymamasını anlayamadığını belirtti.

Business Insider'da yer alan habere göre, yapılan bilimsel araştırmaların maske kullanımının hayati önemini kanıtladığını hatırlatan Gates, insanların bu kurala tepki göstermesine anlam veremediğini belirtti.

Maske takmayanları nüdistlere benzetti

"İnsanlara pantolon giymeleri söyleniyor ve herkes bu kurala uyuyor" sözleri ile maske kullanmayanları eleştiren Gates, maske takmanın en az kıyafet giymek kadar doğal bir şey olduğunun altını çizdi. Gates ayrıca maske takmayanları nüdistlere (çıplaklar) benzetti.