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Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.

Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 

İstihdam düzenlemeleri

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.

Konaklama vergisi ertelendi

Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi.

Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.

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