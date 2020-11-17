Adana'da maske takmaları için uyarılan şahıslar taşla polise saldırdı
ADANA'da maske takmaları yönünde uyarılan ve kimlikleri sorulan 2 kişi polise saldırdı. Taşla çirkin saldırıya kalkışan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü.Abone ol
Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri maske takmayan 2 kişiden kimliklerini isteyerek, maske takmaları konusunda uyardı.
Polisin uyarılarını umursamayan ve kimliklerini vermeyen 2 şüpheli, yerden aldıkları taşlarla polislere saldırmaya başladı. Bölgeye yardıma gelen polislerin de desteği ile 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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