Listedeki şehir sayısı 34 oldu! Vaka sayısı patladı sokağa çıkma yasağı geri geldi
Koronavirüs salgınında gidişat fena...Vaka sayısının artması ile birlikte 65 yaş ve üzerindeki kişilere sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Listede İstanbul ve Ankara dahil 34 şehir var.
Koronavirüs salgınında can kaybı ve hasta sayısı yükseldi. Virüs nedeniyle dün 89 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 3 bin 223 oldu. Sayının artması ile birlikte birçok şehirde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması 34 şehirde uygulanıyor.
Ankara
Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
İstanbul
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.
Kilis
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri açıklandı.