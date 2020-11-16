Listedeki şehir sayısı 34 oldu! Vaka sayısı patladı sokağa çıkma yasağı geri geldi

Koronavirüs salgınında can kaybı ve hasta sayısı yükseldi. Virüs nedeniyle dün 89 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 3 bin 223 oldu. Sayının artması ile birlikte birçok şehirde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması 34 şehirde uygulanıyor.