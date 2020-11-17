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Bir süredir tedavi görüyordu! Nedim Demirağ hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

HÜRRİYET eski Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ (70), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 21 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi çatısı altında çalışan ve İzmir'in turizm sektörüne de birçok tesis kazandıran Demirağ'nın ölümü, İzmir basın camiasını yasa boğdu.

Çevresinde İzmir sevdalısı ve yardımsever kişiliği ile bilinen Nedim Demirağ'ın, Çeşme de turizm sektöründe yatırımları olduğu ifade edildi. Duayen gazeteci Nedim Demirağ'nın cenazesi çarşamba günü Çeşme'de öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çakabey Kabristanlığında toprağa verilecek.

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