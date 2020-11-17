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Kırklareli'de koronavirüs haritasındaki detay sosyal medyada olay oldu

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesindeki korona virüs vaka yoğunluk haritası tamamen kızarırken, ortaya çıkan insan silueti görüntüsü korkuttu. Sakızköy köyünde artan vaka artışı sebebiyle 14 günlük karantina kararı alındı.

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Lüleburgaz'da korona virüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. Türkiye ortalamasının 2 katı vaka artışının görüldüğü Lüleburgaz'da ortaya çıkan tablo korkutuyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne sererken her geçen gün artan vaka sayılarına karşı ilçede denetimler de artırıldı. Bunun yanı sıra vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı.

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