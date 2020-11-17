İtalyanlar Yusuf Yazıcı'nın yeni takımını duyurdu!

İtalyan basını, Fransa ekiplerinden Lille formasıyla harikalar yaratan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresini duyurdu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alan Yusuf Yazıcı için İtalyanlar bomba bir iddiada bulundu.

Lille'de özellikle son haftalarda gösterdiği performansla transfer gündeminin de dilinden düşmeyen Yusuf Yazıcı'ya Lazio'nun talip olduğu belirtiliyor.

Igli Tare'nin çok beğeniyor

İtalyan kaynaklarının haberlerine göre Lazio'nın Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Yusuf Yazıcı'nın o boşluğu doldurabileceği öne sürüldü. Sportif Direktör Igli Tare'nin çok beğendiği bir isim olan Yusuf Yazıcı'nın 25 yaşında Milinkovic-Savic'in boşluğunu dolduracak en mantıklı isim olduğu kaydedildi.

Son olarak Lille'in deplasmanda ev sahibi ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta 23 yaşındaki milli yıldız Yusuf Yazıcı adeta damga vurdu. Milli futbolcumuz Yusuf UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapmayı başarmıştı.

Bonservis bedelini karşılayabilen olmamıştı

Sergej Milinkovic-Savic'in peşinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinin peşinde olduğu özellikle bu sezon başında yazılıyordu ancak Sırp oyuncu için istenen bonservis bedelini karşılayabilen olmamıştı.

Birçok talibi var

İtalyan basını ayrıca Yusuf Yazıcı konusunda Lazio'nun işinin zor olduğunu ve Juventus, Manhester United, Real Madrid gibi ekiplerin 23 yaşındaki Milli oyuncumuza talip olduğu belirtildi.