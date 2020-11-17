Süper Lig'e hükmen yenilgi kararı geliyor! Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet'e konuşurken ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi.

Özdemir, "Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19'dan dolayı maçları ertelemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim" dedi.

''Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz''

Konuyu başkanlara ilettiklerini kaydeden Özdemir, "Başkanlarımıza da, 'Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz' dedim. Çok açık bir şekilde kendilerine ifade ettim" diye konuştu.

''Hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor"

Neden böyle bir karar alabileceklerine de açıklık getiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor" açıklamasını yaptı.