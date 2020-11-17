Hale Koca ne iş yapar Fahrettin Koca'nın eşi kimdir?

Türkiye'nin çok yakından takip ettiği isimlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hepimiz ondan gelecek haberlere kilitlenmişken Fahrettin Kocaoğlu'nun hayatı, eşi ve çocukları da merak konusu oldu. 55 yaşındaki Fahrettin Kocaoğlu aslen Konyalı ve 4 çocuk babası. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşi ise Hale Koca.

Abone ol

Dünyayı saran koronavirüs illetinin yeniden artmasının ardından hepimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek haberlere kilitlendik. İlk vakadan beri vatandaşlarla her bilgiyi şeffaf olarak paylaşan ve bu taployu aylar öncesinden öngörüp, ciddi tedbir önlemleri olan Fahrettin Koca, vatandaşların gönlünü kazandı. Fahrettin Kocaoğlu'nun hayatı, eşi ve çocukları da merak konusu oldu. 55 yaşındaki Fahrettin Kocaoğlu aslen Konyalı ve 4 çocuk babası. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşi ise Hale Koca.

Diken üstünde olduğumuz bu günlerde ondan gelecek haberleri dört gözle beklediğimiz Bakan Fahrettin Koca aslen Konyalı ve 55 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca, Hale Koca ile evli ve 4 çocuk babası.

Asıl mesleği Çocuk Doktorluğu olan Koca, aynı zamanda, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucusu.

6 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Bakan Koca'yı babası Hasan Koca, sanki bu günleri görmüşcesine 'Oğlumu çocukluk ve gençlik dönemindeki başarıları ile herkes parmakla gösterirdi, her zaman dürüsttü' sözleriyle anlatmıştı.