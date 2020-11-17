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Fahrettin Koca hangi hastanenin sahibi? Medipol Hastanesi kimin?

Medipol Hastanesi ile üniversitesinin sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Aslen Konyalı olan Fahrettin Koca aynı zamanda Erdoğan ailesinin doktoru.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kimdir aslen nereli? Medipol Hastaneleri'nin sahibi olan Fahrettin Koca, Erdoğan ailesinin de doktoru işte yaşam biyografisi: 

Fahrettin Koca aslen Konyalı. İngilizce bilen Fahrettin Koca, evli ve dört çocuk babası. 1965 doğumlu olan Fahrettin Koca, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

Fahrettin Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını yürütüyor.     

Erdoğan ailesinin doktoru : Sağlık bakanı Fahrettin Koca aynı Zamanda Erdoğan ailesinin de doktoru. Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan, Kadıköy’deki Medipol Hastanesi’nde uzun süre tedavi altında kalmış 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Erdoğan’ın ailesi de Medipol’ü tercih ediyor.

Fahrettin Koca'nın hastanesi : Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, aynı vakıf aracılığıyla 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu. 

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