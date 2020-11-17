Türkiye'de en az yağış alan Konya Ovası'nda, 2050 yılına kadar su sorunu görünmüyor

DSİ Konya Bölge Müdürü Ali Fuat Eker aldığı yağış miktarında Türkiye ortalamasının altında kalan Konya Ovası’nda, hazırlanan projelerle bu açığın kapatıldığını belirterek, “2050 yılına kadar Konya Ovası’nın su sorunu görünmüyor” dedi.

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Konya, Türkiye’nin sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 13’üne sahip konumda. Ancak Konya Kapalı Havzası, aldığı yağış miktarında Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Böylelikle su, Konya Ovası için büyük önem arz ediyor. Bu yılın nisan-eylül ayları arasındaki sulama döneminde 1 milyon 700 bin dekar tarım arazisine 815 milyon metreküp su verildi.

Konya’nın verimli topraklarına düşen yağış miktarının su kıtlığı yaşanmasına sebep olduğunu, ancak geliştirilen projelerle sulama sezonunda yüzde 90 civarında başarı elde edildiğini belirten DSİ Konya Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "Konya Ovası münbit toprakların olduğu bir arazi. Ancak burada ovaya düşen yağış miktarı Türkiye ortalamasının oldukça altında. Doğu Karadeniz’e 2 bin 500 milimetre civarında su düşerken, buraya 440 milimetre civarında su düşüyor. Bu da bölgeyi su kıtlığının yaşandığı bir bölge haline getiriyor. Ama geçmişten beri yapılan çalışmalar neticesinde, dış havzalardan da su aktarılarak, ovaya ciddi su girişleri olmakta. Bu sene de çok başarılı bir sulama mevsimi geçirdik. Nisan ayında başlayan sulamalarımızı ekim ayı itibariyle tamamladık. Ovaya yaklaşık 800 milyon metreküp civarında su transferi sağlandı. Çiftçilerimizin bazı sıkıntıları olmuş olabilir ama yüzde 90 oranında başarılı bir sulama sezonu geçirdik" dedi.

"2050 yılına kadar Konya Ovası’nın su sorunu görünmüyor"

Konya Ovası’nın sulanabilmesi için birçok proje geliştirildiğini belirten Ali Fuat Eker, şunları söyledi:

"Ovaya su aktarılması, 1907 yıllarına dayanıyor. Beyşehir Gölü’nden sahaya Suğla ve Apa barajları vasıtasıyla su aktarımı sağlanmakta. Ama bu hep yüzey sulaması şeklinde. Şu anda yaptığımız projelerimiz basınçlı borulu sulama sistemi çerçevesinde devam ediyor. 33 bin hektarlık Apa ve Hotamış hatlarımız var. Ayrıca arazide kapalı boru sistemle çalışmalar da devam ediyor. Bu sahaların sulanması için bir su potansiyeli gerekiyor. Bununla ilgili olarak da Göksu havzasında 3 tane baraj inşaatımız tamamlandı. Bu yılın eylül ayında Bozkır Barajı’nda suyu tuttuk. O da artık bu entegre sistemin içerisine dahil olmuş oldu. Bunların dışında Hadimi Tünelimiz devam ediyor. 18 kilometrelik tünelin, 7 kilometrelik kısmını bitirmiş durumdayız. O da 2021 sonu, 2022 yılı ortaları gibi bitirilmiş olacak. Avşar Barajı’nı bitirdik o da yavaş yavaş suyu depolamaya başlayacak. Bunların hepsinden alınan su entegre bir şekilde, ovadaki 200 bin hektarlık alanın sulamasını sağlayacak. Bu projeyle Konya’nın içme suyu ihtiyacı da karşılanmakta. Bağbaşı Barajı’ndan yılda 100 milyon metreküp memba suyunu vatandaşların musluklarından hizmete sunduk. Bunun dışında planlaması devam eden Ermenek’ten ve Akçay’dan ovaya suyun getirilmesiyle ilgili planlama çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar tamamlanınca Konya Ovası’nda her yer yeterince sulanmış olacak. 2050 yılına kadar Konya Ovası’nın su sorunu görünmüyor. Şu an itibariyle barajlarımızda planlanan şekilde sularımız yeterli seviyede."