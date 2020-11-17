Macaristan Türkiye maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Peki Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları sebebiyle Macaristan'a götürülmeyecek. Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü de bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almayacak.

Milli takımda, cezası sona eren Burak Yılmaz ise bu mücadelede forma giyebilecek.