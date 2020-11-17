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Bulut Duman neden vuruldu Bulut Duman şarkıları hangisi?

Kadıköy'de uğradığı bir silahlı saldırı sonucu şarkıcı Bulut Duman'ın hayatı merak edildi. İki Aşık İki Düşman, Sol Yanım gibi şarkılar söyleyen Bulut Duman, , Dijital Dünya’nın Enleri ödül töreninde ödül almıştı. Peki Bulut Duman kaç yaşında, nereli ve neden vuruldu?

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Şarkıcı Bulut Duman Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Estetik iddialarıyla da sık sık gündeme gelen Bulut Duman'a daha önce çeşitli illerde, savcılıklara yapılan onlarca suç duyurusunun olduğu iddia edilmişti. Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlarda on binlerce takipçisi olan Duman, Dijital Dünya’nın Enleri ödül töreninde rütbe ile yılın en iyi çıkış yapan şarkısı ödülünü almıştı.

Bulut Duman kimdir: 1990 yılının Şubat ayında Almanya’nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden geliyor. 2015 yılında İki Aşık İki Düşman isimli albümünü müzik severler ile buluşturdu. Bulut Duman, Dijital Dünya’nın Enleri ödül töreninde rütbe ile yılın en iyi çıkış yapan şarkısı ödülünü aldı. ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile milyonlaca kişi tarafından izlenmiştir.

Diğer yandan 2018 yılında Duman'ın savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu ortaya çıkmıştı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şarkıcı hakkında İstanbul’daki üç büyük adliyenin yanı sıra, Gemlik, Mudanya, Giresun gibi illerde bulunan savcılıklara yapılan suç duyuruların sayısının 50’yi aştığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili iddialar üzerine ise Bulut Duman suçlamaları reddererek, "Suçlamaların tamamı asılsız" demişti.

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