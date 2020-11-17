Galatasaray, Liverpool'un yıldızı için tekrar devrede

Galatasaray, devre arasında eski gözdesi Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katıp bombayı patlatmak istiyor. Sarı-kırmızılılıların, Liverpool'da mutsuz olan İsviçreli yıldızı kiralamak için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

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Cimbom'da yeniden Xerdan Shaqiri sesleri yükseliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdesinin devre arasında kiralanması planı yeniden gündemde.

İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten Uluslar Ligi maçını izleyen Terim, Shaqiri için nabız yoklanmasını istedi.

Teklife 'evet' demesi bekleniyor

Liverpool'da forma şansı bulamayan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun G.Saray'ın teklifine 'hayır' demeyeceği düşünülüyor. İsviçreli yıldız önceki yıllarda da Cimbom'un transfer listesine girmişti.