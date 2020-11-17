BIST 1.293
DOLAR 7,74
EURO 9,18
ALTIN 471,00
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray, Liverpool'un yıldızı için tekrar devrede

Galatasaray, devre arasında eski gözdesi Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katıp bombayı patlatmak istiyor. Sarı-kırmızılılıların, Liverpool'da mutsuz olan İsviçreli yıldızı kiralamak için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Abone ol

Cimbom'da yeniden Xerdan Shaqiri sesleri yükseliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdesinin devre arasında kiralanması planı yeniden gündemde. 

İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten Uluslar Ligi maçını izleyen Terim, Shaqiri için nabız yoklanmasını istedi.

Teklife 'evet' demesi bekleniyor
Liverpool'da forma şansı bulamayan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun G.Saray'ın teklifine 'hayır' demeyeceği düşünülüyor. İsviçreli yıldız önceki yıllarda da Cimbom'un transfer listesine girmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Prof. Mehmet Ceyhan: İl il değil tüm Türkiye genelinde tedbir alınmalı
Avcılar'da sevgilisinin boğazını kesip cinsel saldırıda bulunan cani: Olay abartılıyor
Süper Lig'e hükmen yenilgi kararı geliyor! Nihat Özdemir açıkladı
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki krizi yazdı: Ümit Özdağ'ın heybesi boş değil
Bill Gates maske takmayanları bakın kimlere benzetti
ÖNCEKİ HABERLER
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine inşaat lisansı verildi
Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileye terör örgütü PKK'dan ölüm tehdidi
Erzurum'da elektrikli otomobillerin şarj üniteleri üretilecek
Galatasaray'da 5 koronavirüs vakası
Bulut Duman kimdir kaç yaşında Bulut Duman olayı nedir?
Ümit Özdağ eşi Burçin Özdağ kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar