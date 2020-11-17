Mardin'de FETÖ firarisi saklandığı babaevinde yakalandı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi saklandığı babaevinde yakalandı. Şüphelinin yakalandığı evdeki bazı dijital materyallere el konuldu.Abone ol
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan E.A'nın, babasının Ömerli'deki evinde saklandığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan E.A. gözaltına alındı, evdeki bazı dijital materyallere el konuldu.
E.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.