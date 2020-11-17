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LPG'de 18 kuruş indirim! Pompaya yansımayacak

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 18 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 18 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

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