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Uşak'ta sözde doktor sokak köpeğini vurarak öldürdü serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı

UŞAK'ta sözde doktor, alkolün etkisiyle daha önce kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğini öldürdü. Polis tarafından yakalanan av tüfekli doktor, ifadesinin ardından serbest bırakıldı...

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Olay, Uşak’ın Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor B.Y., bir süre alkol aldıktan sonra iddiaya göre daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini hatırladı. Kendisini kaybeden B.Y., evden aldığı av tüfeği ile sokağa çıktı. Sokakta köpeği arayarak bulan B.Y., elindeki av tüfeğiyle ateş ederek köpeği öldürdü.

Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir cinayeti aydınlatır gibi gerçekleştirdikleri titiz çalışmayla doktor B.Y'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Serbest bırakıldı

Aldığı alkolün etkisiyle kendisine saldıran köpeği öldürdüğünü itiraf eden doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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