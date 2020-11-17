Rusya'da şok görüntüleri paylaştı! Babasının cenazesi için morga girince...
RUSYA'da bir zamanlar güzellik kraliçesi seçilen Olga Kagarlitskaya, koronavirüsten ölen sağlık görevlisi babasının cenazesini almak için morga girdi.
Eski Rusya güzellik kraliçesi Olga Kagarlitskaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla koronavirüs salgının korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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Eski güzellik kraliçesi, salgınının ölçeğini göstermek için, bir hastanenin morgunda torbalar içerisindeki cesetlerin nasıl yığılmış halde olduğunu gösteren bir video çekti. Video morgun giriş kapısıyla başladı, sonrasında kayda geçenler inanılmazdı.
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Sosyal medya hesabından tüyler ürperten görüntüleri paylaşan 37 yaşındaki Olga Kagarlitskaya, çok sevdiği babasını virüse kurban verdi.
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Babasının cesedini Rusya'nın güneybatısındaki Samara kentindeki bir morgdan alırken çektiği şoke edici görüntüleri kayıt altına aldı.
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