Ali Babacan'dan ekonomi yorumu: Hasar çok büyük herkes bedel ödeyecek

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin genel durumuna ilişkin değerlendirme yaptı. Babacan, istifa eden Berat Albayrak'ın dönemine ilişkin "Hasar çok büyük. Herkes bedel ödeyecek" dedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü'den Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak'ın bakanlık dönemine ilişkin konuşan Ali Babacan, sadece Hazine'nin borcunun iki katına çıktığını, Merkez Bankası'nın içinin boşaldığını, sadece yedek akçenin değil döviz rezervinin de tüketildiğini öne sürdü.

Ali Babacan'ın yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde;

'Hasar çok büyük bedelini millet öder'

“Dolayısıyla hasar çok büyük! Bütün millet bunun bedelini ödedi ve ödeyecektir. İkiye katlanan bir borcu tekrar normal seviyeye indirmek üç beş ayda mümkün değil. Bu borcu ödeye ödeye azaltacak bu millet. Herkes bedel ödeyecek” dedi.

Babacan, “gerçek veriler Cumhurbaşkanı'ndan saklanabilir mi” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bilemiyorum doğrusu. İki ay önce ‘her şey gayet güzel, ekonomi pik yapıyor' diyor. Sonra tam tersini söylüyor. Ya gerçekten farkında değil ya da durumu biliyor ama samimi konuşmuyor.”

“Muhtemelen kendisinden sonrası için de bir hazırlık içindeydi. Kendisinden sonrasıyla ilgili partide falan olabilir mi test etti. Biliyorsunuz en mahrem görüşmelere girdi, Türkiye'yi il il dolaştı Berat Albayrak. Dolayısıyla Erdoğan sonuna kadar destekledi diye düşünüyorum. Ama artık işler öyle bir noktaya geldi ki, memleket dibe doğru batmaya, Tayyip Bey'i de dibine doğru çekmeye başladı. Memleket batsın ben yukarıda durayım öyle bir şey yok. O kadar her şeyi sahiplenecek, tek karar verici olacak, memlekette her şey kötüye gidecek, o da hiçbir şey yokmuş gibi mesafeli duracak. Onu gördü herhalde. Hâlâ bir miktar siyasi refleksi var.”