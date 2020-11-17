Dolar/TL kuru neden yükselişe geçti? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez açıkladı

Piyasalardaki faiz artırımı beklentisiyle 7.60 seviyelerine kadar düşen olar tekrar yükselişe geçti. Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, bu durumun nedenini yorumladı.

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Türkiye ekonomisi hareketli günlere tanıklık ediyor. Ekonomide değişim rüzgarı Merkez Bankası Başkanlığı'na bürokrat kökenli deneyimli bir isim olan Naci Ağbal'ın atanmasıyla başladı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af istemesi nedeniyle yine deneyimli bir isim Lütfi Elvan'ın ekonominin başına getirildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanı için verdiği reform mesajları sonrası dolar geçtiğimiz hafta sert çakıldı. 8,52'leri gören dolar kuru 7,60'lara kadar düştü. Ancak dolar kurunda geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş yeni haftada yerini yükselişe bıraktı.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dolar kurunun yükselişini değerlendirdi.

Piyasaların faiz beklentisi

Dolar kurundaki yükselişin ardından Twitter hesabından bir yorum yayımlayan ekonomist Mahfi Eğilmez, "Piyasa geçen haftaki açıklamaları 400 - 500 baz faiz artırımı yapılacak şeklinde algıladı ve USD/TL kuru 8,52'den 7,68'e düştü. Bu hafta başında "ya o kadar artırmazsa?" endişesi başladığı için kur yine yükselişe geçti ve 7,70'in üzerine çıktı. 19 Kasım ilginç bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

Piyasa geçen haftaki açıklamaları 400 - 500 bp faiz artırımı yapılacak şeklinde algıladı ve USD/TL kuru 8,52'den 7,68'e düştü. Bu hafta başında "ya o kadar artırmazsa?" endişesi başladığı için kur yine yükselişe geçti ve 7,70'in üzerine çıktı. 19 Kasım ilginç bir gün olacak. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 16, 2020

Ünlü şirket ne diyor?

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'la ilk faiz toplantısının perşem günü yapacak olması piyasaların gözünü bu toplantıya dikmesine neden oldu. Merkez Bankası'nın alacağı olası faiz kararı dolar kurunu aşağı veya yukarı yönde etkilemesi bekleniyor. Bugün bir değerlendirme yayımlayan Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın 150 baz puan faiz artırabileceğini öngörüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken dolar kurunda ve altının gram fiyatındaki artış sürüyor.