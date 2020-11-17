Erzurum'da yaşandı! Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL tazminat ödeyecek

ERZURUM'da sosyal medya paylaşımında eczacılara, 'kalpazan' diyen iş insanı İbrahim Gözütok hakkında açılan tazminat davası sonuçlandı. 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Gözütok'un, 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı'na 7 bin 500 lira tazminat ödemesini hükmetti.

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Erzurum'da yaşayan bir kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonuna gönderilen şifre ile maske almak için gittiği eczanede yaşananları, 5 Mayıs’ta sosyal medya platformu Facebook'ta paylaştı.

Eczane çalışanlarının eleştirildiği paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen şifre ile Erzurum Cumhuriyet Caddesi'ndeki eczaneye gittim. Kutuyu açtı, çıplak elleriyle maskeleri tek tek sayıp, o şekilde bana uzattı. Yaptığının doğru olmadığını söylediğimde, 'Bize böyle gönderiyorlar. Eldiven taksam daha kötü olur' diyerek, bu işi istemeden yaptığını belirten ifadeler kullandı. Hiç kimse devletin yaptığı bu işleri sıradanlaştıramaz ve insanlara bu şekilde davranamaz. Ben şimdi 1 TL'lik maskeyi, 20 TL'ye satamadığı için zoruna gidiyor desem ön yargılı mı davranmış olurum?" ifadeleri yer aldı.

'3'e alıp, 20'ye sattılar'

Paylaşımın altına iş insanı İbrahim Gözütok da, "Bilakis 12'den vurmuş olursun hocam. Biraz amiyane olacak. Anadolu'da derler ki; 'İti, öldürene sürdüreceksin.' Eczaneler bu kalpazanlığı bir ay yaptılar. 3'e alıp, 20'ye sattılar. Devletim onlara bu işi vermiş, az bile yapmış. Ben olsam bunlara dikiş makinası aldırıp, maskeleri de bedava yaptırırdım" yorumunu yaptı.

Mahkeme 7 bin 500 tl tazminata hükmetti

Eczacıların tepkisine neden olan paylaşım ve yorum üzerine Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı, yargı yoluna gitti. Oda, iş insanı İbrahim Gözütok hakkında 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı'nı haklı bulan Asliye Hukuk Mahkemesi, Gözütok'un 7 bin 500 TL tazminat ödemesini kararlaştırdı. Ayrıca Gözütok'un yaptığı yorumun da kaldırılmasına karar verildi.