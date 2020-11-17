Lütfi Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz" açıklamasında bulundu.

Abone ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.

Sunuma başlayan Bakan Elvan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz.

''2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz''

IMF tahminlerine göre dünyada açıklanan toplam tedbir büyüklüğü 12 trilyon dolara ulaşmıştır. Yılın ikinci yarısında tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz.

''Ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı''

Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı.

2020 yılında işsizlik oranı

Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz. Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

''Risk priminin azaltılmasını sağlayacağız''

Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız. Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz.

''2021 yılı toplam bütçe teklifi 570,2 milyar liradır''

Bakanlığımızın 2021 yılı toplam bütçe teklifi 570,2 milyar liradır. Faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifi 390,6 milyar lira olmaktadır. Faiz harcamaları için ayrılan kaynak tutarı ise 179,5 milyar liradır.