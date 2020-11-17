BIST 1.279
DOLAR 7,74
EURO 9,19
ALTIN 471,30
HABER /  GÜNCEL

Nilay Toprak kimdir nereli Nilay Toprak biyografisi

Koronavirüs vakalarının yeniden arttığı dönemde ev partisine katılan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Nilay Toprak, Instagram üzerinden çektiği "Şive Mizahı" videoları ile ünlendi.

Abone ol

Nilay Toprak, hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sokak kedisini eve hapsettiği iddia edilen Nilay Toprak’a hayvansever takipçilerinden tepki geldi. Peki, Nilay Toprak kimdir?

Nilay Toprak, 1986 yılında dünyaya geldi. Anadolu kız meslek lisesi resim bölümünü bitirdikten sonra Edirne Trakya Üniversite serigrafi bölümüne girdi ancak bitirmedi.

6 yıl karate, 4 yıl taekwondo sporuyla ilgilendikten sonra 2 yıl aerobik eğitmenliği yaptı. Karatede 3 yıl siyah kuşak olarak acemilere eğitim verdi. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk dersi alırken eğlence için video çekmeye başladı.

Nilay Toprak, Instagram üzerinden çektiği "Şive Mizahı" videoları ile ünlendi. Videoları ardından muhabirlik teklifi alan Nilay Toprak, farklı programlar için skeçler kurguladı. Sinan Çetin’inin Propaganda 2 sinema filmi projesinde Nazike karakterini canlandırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'dan ekonomi yorumu: Hasar çok büyük herkes bedel ödeyecek
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Prof. Mehmet Ceyhan: İl il değil tüm Türkiye genelinde tedbir alınmalı
Avcılar'da sevgilisinin boğazını kesip cinsel saldırıda bulunan cani: Olay abartılıyor
Süper Lig'e hükmen yenilgi kararı geliyor! Nihat Özdemir açıkladı
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki krizi yazdı: Ümit Özdağ'ın heybesi boş değil
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da eve düzenek kurup yetiştirdiler! Piyasaya sattılar
Bursa için kritik uyarı geldi: 3 ay yetecek kadar su kaldı
Erzurum'da yaşandı! Eczacılara 'kalpazan' diyen iş insanı 7 bin 500 TL tazminat ödeyecek
Murat Başaran kimdir kaç yaşında Murat Başaran evli mi?
Nuri Şahin: Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydım hiçbir eksiğim olmayacaktı
Fahrettin Koca hangi hastanenin sahibi? Medipol Hastanesi kimin?
Yorumlar