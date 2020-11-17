Nilay Toprak kimdir nereli Nilay Toprak biyografisi

Koronavirüs vakalarının yeniden arttığı dönemde ev partisine katılan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Nilay Toprak, Instagram üzerinden çektiği "Şive Mizahı" videoları ile ünlendi.

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Nilay Toprak, hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sokak kedisini eve hapsettiği iddia edilen Nilay Toprak’a hayvansever takipçilerinden tepki geldi. Peki, Nilay Toprak kimdir?

Nilay Toprak, 1986 yılında dünyaya geldi. Anadolu kız meslek lisesi resim bölümünü bitirdikten sonra Edirne Trakya Üniversite serigrafi bölümüne girdi ancak bitirmedi.

6 yıl karate, 4 yıl taekwondo sporuyla ilgilendikten sonra 2 yıl aerobik eğitmenliği yaptı. Karatede 3 yıl siyah kuşak olarak acemilere eğitim verdi. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk dersi alırken eğlence için video çekmeye başladı.

Nilay Toprak, Instagram üzerinden çektiği "Şive Mizahı" videoları ile ünlendi. Videoları ardından muhabirlik teklifi alan Nilay Toprak, farklı programlar için skeçler kurguladı. Sinan Çetin’inin Propaganda 2 sinema filmi projesinde Nazike karakterini canlandırdı.