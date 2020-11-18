10 soruda vergi borcu yapılandırma! İşte tüm merak edilen detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını duyurdu.
Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 500 milyar lirayı kapsayacağı belirtilen yapılandırmanın merak edilen tüm ayrıntılarını, 10 soru ve yanıtlarıyla birlikte ele aldık...
Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.
Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.
Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde düzenleme ile ilgili 10 soru ve yanıtlarına yer verildi.