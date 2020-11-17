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Sultangazi'de korkunç olay!Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü

SULTANGAZİ'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi. Duraktaki başka bir vatandaşın kalp masajı yaptığı Duyğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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 Cebeci tramvay durağında tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp krizi geçirdi. Onu görenler hemen 112 Acil Servise haber verdi.

Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık görevlileri gelene kadar, yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. 

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