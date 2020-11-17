BIST 1.279
DOLAR 7,74
EURO 9,19
ALTIN 471,30
HABER /  YEREL

Manisa'da öfkeli kadın dehşet saçtı! Boşanmak isteyen eşine bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

MANİSA’nın Akhisar ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra kendisini 7. kattan boşluğa bırakarak intihar etti.

Abone ol

Olay dün gece Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevin D. (56), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)’yi silahla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı. Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilecik'te 1 kutusundan asgari ücret kadar para kazanıyorlar! 3 kuşaktır bu işi yapıyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den 4 partili Anayasa çalışmasına tepki: Henüz anasından doğmadı
Dolar/TL kuru neden yükselişe geçti? Ünlü ekonomist Mağfi Eğilmez açıkladı
Lütfi Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz
Ali Babacan'dan ekonomi yorumu: Hasar çok büyük herkes bedel ödeyecek
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Prof. Mehmet Ceyhan: İl il değil tüm Türkiye genelinde tedbir alınmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Kobra Murat kimdir aslen nereli Kobra Murat eşi ve çocukları
Sultangazi'de korkunç olay!Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü
Nilay Toprak kimdir nereli Nilay Toprak biyografisi
Tekirdağ'da eve düzenek kurup yetiştirdiler! Piyasaya sattılar
Bursa için kritik uyarı geldi: 3 ay yetecek kadar su kaldı
Bulut Duman kimdir kaç yaşında Bulut Duman olayı nedir?
Yorumlar