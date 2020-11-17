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Mustafa Sarıgül'ün A takımı belli oldu! Tanıdık isimler var işte o liste

Parti kurma kararı veren Mustafa Sarıgül'ün öncülüğünde başlatılan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den, hem de iş dünyasından tanınan isimler bulunuyor.

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Parti için düğmeye basan Mustafa Sarıgül sahalara iniyor. Sarıgül'ün başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH), ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

Kurucular Kurulu'nun 40 kişi olacağı kaydedilirken TDH'nin İstanbul İl Başkanı'nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı'nın Deniz Kaya ve İzmir İl Başkanı'nın ise Akif Akar olacağı ifade edildi. TDH'nin genel sekreterliğini, CHP eski milletvekili Hasan Aydın üstlenecek.

Sarıgül'ün kadrosu

Sabah'ın ulaştığı listeye göre Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var. Türkiye Değişim Hareketi İl Başkanlığı'nı da yapmış olan Mehmet Ali Oğuş, Mustafa Sarıgül'ün yeni döneminde de yanında olacak. TDH Kocaeli eski İl Başkanı İş adamı Coşkun Ağaryılmaz Sarıgül'ün listesinde yer aldı.

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden ve Sarıgül'ün yardımcılığını da yapmış olan Monik İpekel yeni partide de var olacak. CHP'den ilk ayrıldığı dönemde yanında olan ve parti içinde çok tartışılan isimlerden 22. dönem CHP Milletvekili Hasan Aydın da Mustafa Sarıgül ile yeni parti için kolları sıvayanlardan. Türkiye'nin yakından tanıdığı iş insanlarından Coşkunar Yılmaz, Edip Oruç, Zeynel Abidin Aktay ve Şaban Gürbüz, Sarıgül'ün yanında yer aldı. Amerika'da yaşayan iş insanı Teoman Mutlu ve turizm sektörünün önemli isimlerinden Ayhan Gedikli ve Sertaç Güngör de değişim hareketinin öncüleri arasında yer alacak.

Daha önce Şoförler Cemiyeti Başkanlığı yapan, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Erol Korkut ve eski müsteşar Sabri Erbakan, tecrübelerini Türkiye Değişim Hareketi'ne aktaracak. İş adamı İrfan Karakaş, Mustafa Ekşi ve eski siyasetçi Uğur Aköz de listenin dikkat çeken isimleri olarak yer aldı.

Sarıgül'ün kurmuş olduğu hareketin kurucular kurulundaki diğer isimler şu şekilde: Akademisyen Oğuz Fidan, ekonomist Aziz Hatip Ağaoğlu, avukat Serdar İplikçioğlu, öğretmen Şefika Keskin.

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