BIST 1.279
DOLAR 7,74
EURO 9,19
ALTIN 471,30
HABER /  GÜNCEL

Solmaz Çiros evlendi mi kiminl evlendi Solmaz Çiros kimdir?

Seda Sayan'nın sunduğu evlilik programı ile tanınan ve orada yaptığı Roman dansları ile dikkat çeken Solmaz Çiros kilo aldı ve bambaşka biri oldu. Kendi istediğim ile kilo aldım diyen Solmaz Çiros'un son hali şaşırttı. Peki şarkı söylemeye başlayan Solmaz Çiros kimdir, yaşı kaç?

Abone ol

Kanal kanal gezip evlilik programlarına katılan ve orada yaptığı danslarla adından söz ettiren Solmaz Çiros'un son hali görenler şaşırttı. Ekranlara ilk çıktığı dönemde incecik olan Solmaz Çiros'un zamanla kilo alması dikkatlerden kaçmadı. Birçok kişi Solmaz Çiros'un son halini araştırmaya başladı. Şimdilerde bazı mekanlarda sahne almaya başlayan Solmaz Çiros 27 yaşında ve aslen Tepecikli. İşte Solmaz Çiros'un hayatı hakkında merak edinler son hali ve eski hali arasındaki fark...

Solmaz Çiros kimdir: 

Katıldığı evlilik programındaki dans hareketleriyle adından söz ettiren Solmaz Çiros 1997 yılında İzmir, Tepecik'de doğdu. Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılmıştır. İşte Solmaz Çiros'un hakkında merak edilenler...

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir, Tepecik doğumludur. Çiros ailenin dört evladından biridir. Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılan Solmaz Çiros bir süre TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Solmaz Çiroz sosyal medyayı aktif kullanan kişiler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi son derece saldırgan politika
Dolar 2021'de yüzde 20 değer kaybedecek! Koronavirüsle ilgisi ne?
Mustafa Sarıgül'ün A takımı belli oldu! Tanıdık isimler var işte o liste
Devlet Bahçeli'den 4 partili Anayasa çalışmasına tepki: Henüz anasından doğmadı
Dolar/TL kuru neden yükselişe geçti? Ünlü ekonomist Mağfi Eğilmez açıkladı
Lütfi Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da korona hastaları sedyeyle bekletiliyor denmişti! Gerçek ortaya çıktı
Bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti! Hangi banka kaçta açılıyor?
EFT saatleri değişti mi 2020 yeni EFT saatleri kaç oldu?
Rize'de dereye uçan araçta sürücünün cansız bedeni 100 metre ileride bulundu
Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı
Ümit Özdağ eşi Burçin Özdağ kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar