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Bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti! Hangi banka kaçta açılıyor?

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. İşte banka banka açılış-kapanış saatleri...

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Son dönemde Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından bir takım tedbirler uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla uygulanan tedbirlerin yanı sıra bazı kurumlar da çalışanları ve müşterileri için bir dizi tedbir almaya başladı. Bunların başında ise bankalar geliyor. Bazı bankalar 16 Kasım'dan itibaren İstanbul'da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Türkiye İş Bankası belirlediği yeni mesai saatine 9 Kasım'da başlarken, Garanti Bankası ve diğerleri 16 Kasım Pazartesi'den itibaren yeni çalışma saatlerine geçti.

Bankaların yeni çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00

Garanti Bankası: 10.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

HSBC: 08.30-17.00

Denizbank: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00

Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00

ING Bank: 09.00-17.00

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