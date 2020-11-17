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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi son derece saldırgan politika

ABD Dışişleri Bakarı Mike Pompeo, Türkiye’nin Karabağ’da Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı desteklemesine tepki göstererek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben, Türkiye'nin son eylemlerinin son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi.

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Türkiye’nin son eylemlerinin oldukça saldırgan’ bulduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tür eylemlerinin Türk halkının çıkarına olmadığı konusunda hem ABD hem Avrupa tarafından ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye'ye karşı ABD ve Avrupa birlikte çalışmalı"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransız gazetesi Le Figaro’ya yaptığı açıklamalarda, ABD yönetimi ile Avrupa’nın, Türkiye'nin son aylarda Ortadoğu'daki eylemlerine karşı birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Pompeo, Türkiye’nin Karabağ’da Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı desteklemesini ve Libya ve Doğu Akdeniz’deki politikalarını işaret ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben, Türkiye'nin son eylemlerinin son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi.

NATO'da kalma konusunda yorum yapmadı

ABD'li bakan, "Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Ankara’nın, askeri kabiliyetlerin artan bir şekilde kullanmasının endişe verici olduğunu söyleyen Pompeo, Türkiye'nin NATO'da kalıp kalmaması konusunda yorum yapmadı.

İstanbul'da hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeyecek

Mike Pompeo, dün Fransa'daki temaslarının ardından özel jet ile İstanbul’a gelmişti ancak hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeyeceği sadece Fener Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği belirtilmişti. 

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