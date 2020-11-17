Dolar 2021'de yüzde 20 değer kaybedecek! Koronavirüsle ilgisi ne?

Citibank koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesiyle doların değer kaybedeceğini belirtti. Bankadan yapılan açıklamaya göre ABD dolarının 2021'de yüzde 20 değer kaybetmesi bekleniyor.

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Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına çare olması beklenen aşılar rezerv para birimi doları da etkileyecek. Merkezi ABD'de bulunan ve dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Citibank'ın analizine göre Covid-19 aşıları dolarda değer kaybına neden olacak.

Aşılar piyasaya sürüldüğünde...

Citibank'a göre 2021 yılında dolardaki değer kaybı yüzde 20'ye ulaşabilir. Bankanın araştırma notunda, "Güvenilir ve geniş kitleler tarafından ulaşılabilir aşılar piyasaya sürüldüğünde, doların yapılsal olarak aşağı yönlü trendinin katelize olacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Doların düşüş trendinin hızlanması...

Araştırmada şu sözlerle devam etti: Bu noktadan yola çıktığımızda, doların düşüş trendinin hızlanması ve 2021'de yüzde 20'ye kadar değer kaybı bekleniyor.

Moderna: Korona aşısı yüzde 94.5 etkili

Aşı şirketi Moderna dün yaptığı açıklamada koronavirüse karşı yüzde 94.5 oranında etkili bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Geçen haftada ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BionTech'in geliştirdiği RNA bazlı aşının yüzde 90 oranında başarı sağladığı duyurulmuştu.