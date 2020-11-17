İnsanlar arasında yayılmaya başladı! 'Chapare' virüsü 3 kişiyi öldürdü
BOLİVYA'da koronavirüsün ardından ebola virüsüne benzer yeni bir virüs türü keşfedildi. Araştırmacıları da şaşkına çeviren virüs, biri genç 3 kişinin ölümüne neden oldu. Yeni salgın uyarısı geçilirken virüsün belirtileri bile paylaşıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni bir corona virüs dalgasıyla mücadele ederken, bilim insanlarının insanlığa yönelik yeni salgın tehditlerini belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki(CDC) araştırmacılar, Bolivya'da tespit ettiği hastalık ürküttü.
2019'dan beri aramızda: Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığı tespit edildi. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
Virüsün adı: Chapare
Bununla birlikte araştırmacılar, 2004'te La Paz'ın 600 kilometre doğusundaki Chapare bölgesinde virüsün küçük bir salgının görüldüğünü belgeledi. Virüse ortaya çıktığı yerin adı verilerek, Chapare virüsü olarak adlandırıldı.
Korona ile aynı hikaye..: Bilim insanları, Chape virüsünün insanlara farelerden geçtiğini düşündüklerini ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını açıkladı.