İnsanlar arasında yayılmaya başladı! 'Chapare' virüsü 3 kişiyi öldürdü

2019'dan beri aramızda: Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığı tespit edildi. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.