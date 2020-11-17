Bodrum'da Başkan Aras'ın çöp isyanı temizletmeyeceğim bakalım ne düşünecekler

Deniz kıyısında eğlendikten sonra çöpünü bırakıp giden vatandaşlara tepki gösteren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?” dedi.

Abone ol

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezlerinden biri olan Bodrum, yaz aylarında binlerce turisti ağırladı.

Hala sıcak havayı fırsat bilenler gündüz denizin, akşam sahilin tadını çıkarıyor.

Yine çöp kutusuna atılmadı

Ancak görüntü yine değişmiyor. Bazı vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle oldukça ender plajlara sahip ilçede, hem deniz hem de sahiller atılan çöpler nedeniyle kirleniyor.

Çöp yığınlarının son adresi Yahşi-Taşlıkburun mevkisi oldu. Bu duruma en çok Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sinirlendi.

İsyan etti

Aras, Bodrum'da deniz kıyısında bırakılan içecek ve yiyecek çöplerinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak isyan etti.

Aras, paylaşımında "Bu sabah, Yahşi-Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" ifadesini kullandı.