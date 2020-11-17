Biden'dan koordinasyon çağrısı: Trump böyle yaparsa daha çok insan ölür

ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, Trump’ın devir teslimle ilgili yapılması gerekenleri engellemesinin ekonomi ve koronavirüs çalışmalarını geciktirebileceğini, bunun da çok sayıda insanın hayatına mal olabileceğini belirtti.

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ABD’de 3 Kasım’da düzenlenen Başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, görevi mevcut Başkan Donald Trump’tan devralmak için gün sayıyor. Biden 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlayacak olsa da, geçiş sürecindeki işlemlerin geciktirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, virüs ile savaşmanın en önemli konuların başında geldiğini ifade ederek, Başkan Trump'a geçiş sürecini hemen başlatma çağrısında bulundu. Biden, “Eğer koordineli olmazsak daha fazla insan ölebilir” dedi.

"Aşıda 1.5 ay geri düşeriz"

Biden ayrıca virüs ile savaşırken, ABD genelinde maske kullanılmasını zorunlu hale getirmek istediğini belirterek, eyalet ve bölge yönetimlerinden bunu vatandaşlara şart koşmalarını talep etti.

Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili çalışmalara katılması gerektiğini ifade eden Biden, “Aşının dağıtımı çok önemli. Eğer görevi devralana kadar bilgi sahibi olamazsak bir buçuk ay geriye düşeriz” dedi.

"Yardım paketini yasalaştırın"

Biden önümüzdeki kışın çok zor geçeceğini de söylerken, Kongre’ye planlanan ekonomik yardım paketini bir an evvel yasalaştırma çağrısında bulundu.

“Maaşlarını, çalışma saatlerini, işlerini kaybeden milyonlarca Amerikalıya hemen yardım edebiliriz” diyen Biden, “Virüsü durdurduğumuz zaman ve işçiler ile iş yerlerine yardımı ulaştırdığımızda her şeyi daha önce olduğundan daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.