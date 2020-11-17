Dolarda yatay seyir! Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kitlendi

Önceki gün 7,70 lira seviyesinde kapatan dolar kuru, yeni güne 7,69 lira, Euro ise 9,11 liradan başladı.Abone ol
Geçtiğimiz haftalarda döviz kurlarında büyük dalgalanmalar yaşanırken dolar bu hafta nispeten daha sakin bir seyir izliyor.
PPK toplantısı öncesinde yatay seyreden döviz piyasalarında dolar/TL bugün 7,73 seviyelerinde işlem görüyor, euro/TL ise 9,17 düzeyinde seyrediyor.
Merkez Bankası faiz kararı
Dünyada koronavirüs salgını ve salgınla ilgili aşı gelişmeleri takip edilirken Türkiye'de piyasaların gözü kulağı perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) vereceği faiz kararına çevriliş durumda.
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